T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde, Para Dergisi öncülüğünde 27 Mayıs Cuma günü sınırlı katılımla fiziki ortamda gerçekleştirilecek olan 5. Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi, aynı zamanda sitemiz üzerinden canlı olarak yayımlanacaktır.

Türkiye, geçen 20 yılda enerji alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Şimdi iklim değişikliğinin baskısı altında Türkiye enerji sektörü ikinci büyük bir değişimin arifesinde. Bu değişim yolunda biz de Para Dergisi olarak ‘Yeşil Dönüşümü’ ve ‘Dijitalleşmeyi’ nasıl başarabiliriz sorusunun cevabını arayacağız.

Gündemimizde yer alan konu başlıkları;

Küresel Enerji Piyasaları - Arz Güvenliği

Yeşil Dönüşüm - Sıfır Emisyonlu Enerji Sistemine Geçiş

Dijitalleşme Ve Enerji Teknolojileri

Enerji Verimliliği

Altyapının Dönüşümü

Doğal Kaynaklar Ve Madencilik

Olacak.

Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi altında düzenlediğimiz bu sene üçüncüsü gerçekleşecek olan ‘Enerjimiz Geleceğimiz’ Ödülleri’nin Bu yıl ana teması ‘yeşil dönüşüm’ olacak. Yeşil dönüşüm alanında enerji şirketlerinin gerçekleştirdiği projeler, değerlendirilecek ve seçilecek 10 proje ödüllendirilecek.

Ödüller T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn.Fatih Dönmez tarafından kazanan şirketlere verilecek.