5. TÜRKİYE ENERJİ VE
DOĞAL KAYNAKLAR ZİRVESİ

27 MAYIS 2022
TURKUVAZ MEDYA MERKEZİ

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T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde, Para Dergisi öncülüğünde 27 Mayıs Cuma günü sınırlı katılımla fiziki ortamda gerçekleştirilecek olan 5. Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi, aynı zamanda sitemiz üzerinden canlı olarak yayımlanacaktır.

Türkiye, geçen 20 yılda enerji alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Şimdi iklim değişikliğinin baskısı altında Türkiye enerji sektörü ikinci büyük bir değişimin arifesinde. Bu değişim yolunda biz de Para Dergisi olarak ‘Yeşil Dönüşümü’ ve ‘Dijitalleşmeyi’ nasıl başarabiliriz sorusunun cevabını arayacağız.

Gündemimizde yer alan konu başlıkları;

  • Küresel Enerji Piyasaları - Arz Güvenliği
  • Yeşil Dönüşüm - Sıfır Emisyonlu Enerji Sistemine Geçiş
  • Dijitalleşme Ve Enerji Teknolojileri
  • Enerji Verimliliği
  • Altyapının Dönüşümü
  • Doğal Kaynaklar Ve Madencilik

Olacak.

Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi altında düzenlediğimiz bu sene üçüncüsü gerçekleşecek olan ‘Enerjimiz Geleceğimiz’ Ödülleri’nin Bu yıl ana teması ‘yeşil dönüşüm’ olacak. Yeşil dönüşüm alanında enerji şirketlerinin gerçekleştirdiği projeler, değerlendirilecek ve seçilecek 10 proje ödüllendirilecek.

Ödüller T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn.Fatih Dönmez tarafından kazanan şirketlere verilecek.

3. TÜRKİYE ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR ZİRVESİ
24 ŞUBAT 2020
4. TÜRKİYE ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR ZİRVESİ
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